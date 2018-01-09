Названы главные научные открытия 2017 года

Наука не стоит на месте. Безусловно, развитие человечества никогда не прекращалось, и в 2017 году были сделаны важные научные изобретения. В этом материале расскажем о более интересных из них, рейтинг составил журнал New Yorker.

Сверхслизь

В уходящем году ученые обратили внимание на слизня Arion fuscus, который в минуту опасности выделяет сверхлипкое вещество. В итоге группа экспертов слегка изменила его состав. В результате получился клей, который не содержит токсичных элементов. Его теперь можно использовать при хирургических операциях.

Шарф-невидимка

Увы, надев этот шарф, человек не исчезает полностью. Аксессуар делает его невидимым лишь для компьютеров.

На ткань наносится специальный камуфляж HyperFace, из-за которого система распознавания изображений воспринимает объект в виде сотни искаженных лиц, перегружается и перестает работать.

Лечебная паутина

Паутину стали использовать для регенерации нервной ткани. Медики стерилизуют ее и вставляют в разрывы между поврежденными нервными клетками. Нейроны начинают обрастать вокруг паутины. Через какое-то время нити паутины растворяются, а нерв возвращает работоспособность.

Кожа-хамелеон

Ученые в 2017 году работали над созданием силиконовой кожи, способной менять свою структуру в зависимости от внешних условий. Вдохновением для них послужила способность осьминогов сливаться с окружающей средой, будь то камни, песок или водоросли.

Искусственная матка

Стоит сразу отметить, что это не полноценный искусственный орган. Наука пока разработала инкубатор для недоношенных детей Biobag. Его успешно протестировали на новорожденных ягнятах. На человеческих малышах тесты еще не проводились.