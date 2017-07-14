Названы самые мощные смартфоны в мире

Специалисты популярного бенчмарка AnTuTu составили рейтинг самых мощных смартфонов в мире, отличающихся необычайной производительностью.

Рейтинг возглавил гаджет OnePlus 5. В специальном тесте AnTuTu он набрал 181 194 балла. Смартфон вышел в продажу буквально на днях. Сейчас это одна из самых «горячих» летних новинок. У аппарата 5,5-дюймовый AMOLED-дисплей, невероятно сильный процессор Qualcomm Snapdragon 835, до 8 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ памяти внутренней.

Главная особенность смартфона – двойная камера. Основной сенсор имеет 16 мегапикселей и диафрагму f/1,7 и дополнительный модуль на 20 Мп. Благодаря этим показателям аппарат дает двукратное цифровое приближение, не теряя качество снимка.

На втором месте оказался HTC U11, набравший 180 100 баллов. Он работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 835 с 6 ГБ оперативной памяти. Телефон отличается молниеносной скоростью. Рамки корпуса у него умеют определять силу нажатия, также аппарат имеет защиту от воды.

На третьей строчке Samsung Galaxy S8 Plus. У него 172 250 баллов. Внутри – процессор Exynos 8895. На четвертой оказался Samsung Galaxy S8, на пятой – Xiaomi Mi6. Apple iPhone 7 Plus занял седьмую строчку, сообщает Hi-tech.mail.ru.