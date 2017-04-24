Названы самые умные животные на Земле

Исследователи составили список самых умных животных на планете. Лидером рейтинга умных животных оказались приматы, они способны различать речь и выстраивать отношения с человеком, передает портал riafan.ru.

Среди самых умных – дельфины. Эксперты пояснили, что эти животные легко поддаются дрессировке и любят общаться с людьми.

В тройке также оказались слоны. Кроме того, ученые особо выделили кошек и собак.

Ранее сообщалось, что ученые из Японии провели исследование и выразили уверенность в том, что кошки не глупее собак. Согласно результатам, кошки способны запоминать то, что с ними происходит. Кстати, эту информацию они в дальнейшем могут использовать по назначению.

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