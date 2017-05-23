Названы страны-лидеры по количеству толстых людей

Александр
Автор: Александр Май 23, 2017 14:46

Лидером среди стран, жители которых наиболее часто страдают ожирением, стали Соединенные Штаты Америки. Так, 38,2% американцев старше 15 лет страдают этим диагнозом. Причем, к 2030 году этот показатель превысит 45%.

Почетное «серебро» взяла Мексика, где избыточный вес имеют 32,4% населения. Следом идет Новая Зеландия, в которой признаки ожирения обнаружены у 30,7% людей.

А вот Россия находится в самой середине рейтинга — 19,6% жителей нашей страны имеют проблемы с весом, передают РИА Новости.

Ранее ученые доказали, что ожирение имеет тесную связь с онкологическими заболеваниями. В частности, склонность  к лишнему весу у человека повышает шансы на возникновение в организме сразу девяти различных форм рака.

В США нашли продукт, который помогает бороться с раковыми клетками и ожирением. По мнению специалистов, справиться со смертельной опасностью смогут острые приправы. 

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Май 23, 2017 14:46
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