Названы страны-лидеры по количеству толстых людей

Лидером среди стран, жители которых наиболее часто страдают ожирением, стали Соединенные Штаты Америки. Так, 38,2% американцев старше 15 лет страдают этим диагнозом. Причем, к 2030 году этот показатель превысит 45%.
Почетное «серебро» взяла Мексика, где избыточный вес имеют 32,4% населения. Следом идет Новая Зеландия, в которой признаки ожирения обнаружены у 30,7% людей.
А вот Россия находится в самой середине рейтинга — 19,6% жителей нашей страны имеют проблемы с весом, передают РИА Новости.
Ранее ученые доказали, что ожирение имеет тесную связь с онкологическими заболеваниями. В частности, склонность к лишнему весу у человека повышает шансы на возникновение в организме сразу девяти различных форм рака.
В США нашли продукт, который помогает бороться с раковыми клетками и ожирением. По мнению специалистов, справиться со смертельной опасностью смогут острые приправы.
Фото: pixabay.com
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