Неандертальцы Алтая отличались тягой к прекрасному – ученые

Ученые нашли кристаллик горного хрусталя в Чагырской пещере, которая находится на территории Краснощековского района Алтайского края. Специалисты предполагают, что неандертальцы, которые жили в этих местах 40-60 тыс. лет назад, специально принесли камень, чтобы любоваться им.
По мнению ученых, эта находка опровергает утверждение о том, что неандертальцам не было свойственно чувство прекрасного. Об этом заявила ведущий научный сотрудник института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Ксения Колобова, сообщает «РИА Новости».
На кристаллике не обнаружили следов его использования, но нашли следы того, что его специально отламывали от горного хрусталя.
«Здесь мы можем говорить о расширении когнитивных способностей, то, о чем раньше думали, что это невозможно. Сейчас мы можем говорить о том, что им понравилось что-то красивое и они целенаправленно это принесли», – сказала специалист.
Краснощековский район
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