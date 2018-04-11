Недосыпание влияет на развитие болезни Альцгеймера – ученые

Ученые из лаборатории нейровизуализации Национальных институтов здоровья США обнаружили связь между недосыпанием и болезнью Альцгеймера. Оказалось, что даже одна бессонная ночь приводит к увеличению количества бета-амилоида – белка, создающего бляшки в мозге больного.

В исследовании ученых приняли участи 20 человек в возрасте от 22 до 72 лет. Все они провели бессонную ночь, из-за чего у 19 из 20 испытуемых количество названного выше белка увеличилось в правой подкорковой зоне мозга, которая включает в себя гиппокамп. Этот отдел мозга отвечает за память и значительнее всего страдает, если накапливаются амилоидные бляшки в патогенезе болезни Альцгеймера, сообщает «Вечерняя Москва».

Рост количества белка не зависел от пола, возраста и генотипа участника эксперимента.

Глава Центра медицины сна Федерального медико-биологического агентства Александр Калинкин говорит, что средняя продолжительность сна в наше время сократилась с восьми до шести часов, а в самых крупных городах – и того меньше. Это приводит к хроническому недосыпанию, вредному для здоровья. Снижение качества сна влияет на развитие многих заболеваний, чаще связанных с сердечно-сосудистой системой, диабетом, онкологией, нарушением иммунитета.