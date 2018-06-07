Неизлечимый вирус обнаружили в Индии

Александр
Автор: Александр Июнь 7, 2018 05:45

Редкий вирус Нипах обнаружили в индийском штате Керала. От него погибли уже не менее 11 человек. Двое находятся в тяжелом состоянии. Еще около сотни человек, которые контактировали с заболевшими, по данным СМИ, отправлены на карантин.

Эффективные препараты против этого редкого вируса пока не создали, пишет Naked-science. Одной из жертв новой вспышки оказалась медсестра, которая ухаживала за больными.

Впервые этот вирус нашли в 1998 году у свиней. Вспышки имели место в Сингапуре, Малайзии, Бангладеше. Переносчиками являются плотоядные летучие лисицы. Вирус представляет опасность для людей и животных. Он вызывает респираторные заболевания, лихорадку и дезориентацию. Из-за него начинается воспаление мозга. Риск летального исхода достигает 70-75%.

Предполагается, что в этот раз причиной вспышки могла быть вода из колодца, в котором нашли летучих лисиц.

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Александр
Автор: Александр Июнь 7, 2018 05:45
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  • Саша

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    Дмитрий Волох

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