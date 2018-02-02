Некрополь эпохи Великого переселения народов нашли алтайские археологи

Александр
Автор: Александр Февраль 2, 2018 23:45

Древнее воинское кладбище обнаружили археологи на территории археологического памятника Чобурак-I в Республике Алтай. Раскопками там занимается кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая АлтГУ Николай Серегин. На свои исследования он получил грант президента. 

«В прошлом году в тридцати километрах от базы «Чемал», за селом Еланда, мы обнаружили локальный некрополь, относящийся к интересующему нас периоду – эпохе Великого переселения народов», – рассказал он.

Специалисты пока занимаются изучением этого небольшого воинского кладбища. Оно относится к предтюркскому периоду, приблизительно III – V века нашей эры – рубеж между древностью и средневековьем. Захоронение относят к булан-кобинской культуре, Верх-Уймонскому ее этапу. Комплекс не был ранее потревожен, поэтому ученым проще будет провести качественные реконструкции с помощью естественно-научных методов.

Отметим, в рамках президентского гранта молодой ученый будет два года получать по 600 тыс. рублей на свой проект «Алтай в эпоху Великого переселения народов и раннем средневековье: комплексное историко-археологическое исследование». В копилке Серегина это уже третий президентский грант, пишет официальный АлтГУ.

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Александр
Автор: Александр Февраль 2, 2018 23:45
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