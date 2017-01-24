Немецкие ученые нашли в чайных пакетиках яд

Группа исследователей из Германии проверила пакетики чая на наличие опасных для здоровья человека веществ.

Выяснилось, что почти все черные чаи имеют в своем составе четыре различных пестицида, которые могут вызывать у человека злокачественные опухоли.

Дело в том, что нормативная концентрация вредоносных веществ не превышает значений, разрешенных немецким законодательством.

Более того, в чайных пакетиках найдено вещество антрахинон, которое используется для отпугивания птиц, передает наш сайт.

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