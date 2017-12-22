Неминуемая гибель ждет человечество из-за вируса

Научное сообщество предсказало, что человечество находится под угрозой. Речь идет о смертельной вирусной инфекции, которая в ближайшее время распространится по Земле.
Такой прогноз составили ученые из Индии. По мнению экспертов, вирус поразит нашу планету уже 23 декабря. Источником инфекции является космический объект, который приближается к нам в настоящее время.
Выяснилось, вирус в замороженном виде появится на планете и начнет распространяться от человека к человеку, утверждает «Политэксперт».
Остается загадкой — каким образом ученым из Индии удалось заранее узнать о приближающейся смертельной опасности. Надеемся, миру удастся избежать очередного апокалипсиса.
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