Необычайно крупный петроглиф с оленем нашли на Алтае

Археологи обнаружили в Кош-Агачском районе Республики Алтай большой валун с петроглифами, один из рисунков имеет редкую величину – в длину его размер достигает 170 см. Всего на камне изображено по меньшей мере 28 фигур.

В своей научной работе ученый-археолог Института Археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Глеб Кубарев пишет, что вся петроглифическая композиция на камне занимает 310 на 170 см. В основном изображены козлы, в правой части композиции выбиты фигуры быков с пушистыми хвостами, рядом – фигура человека. В левой и нижней частях композиции расположились две фигуры оленей.

Самое интересное изображение – огромная фигура оленя, выполненная в монголо-забайкальском стиле оленных камней, подчеркивает ученый. Из-за размеров ее видно за несколько десятков метров. У оленя «клювовидная» морда, горб, ветвистые рога.

«Имея длину в 170 см, она является, пожалуй, одним из самых крупных изображений оленей в подобном стиле в наскальном искусстве Алтая и сопредельных территорий», – говорится в статье.

Фото: Александр Hunta.