Необычное небесное явление можно наблюдать в небе Алтая

С 3 на 4 января жители Сибири смогут увидеть метеорный дождь.
Так, первый звездопад в новом году – метеорный поток Квадрантиды. Количество «падающих звезд» в его пик может достигать порядка 100 в час.
Добавим, что подобный звездный поток проносится над Землей каждый год.
Чтобы увидеть это захватывающее зрелище нет необходимости в сложной оптике. Эксперты советуют выбраться за пределы города.
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