Необычное небесное явление можно наблюдать в небе Алтая

С 3 на 4 января жители Сибири смогут увидеть метеорный дождь.

Так, первый звездопад в новом году – метеорный поток Квадрантиды. Количество «падающих звезд» в его пик может достигать порядка 100 в час.

Добавим, что подобный звездный поток проносится над Землей каждый год.

Чтобы увидеть это захватывающее зрелище нет необходимости в сложной оптике. Эксперты советуют выбраться за пределы города.