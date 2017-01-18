Необычный ребенок родился на Украине

Ребенок с геномом от целых троих родителей появился на свет на Украине.

К слову, ранее сообщалось, что в Мексике на свет появился первый в мире ребенок с геномом трех родителей.

Однако в случае на Украине медики использовали перенос оплодотворенной яйцеклетки одноклеточного эмбриона, а в Мексике она была еще не оплодотворенная.

Медики пояснили, что после оплодотворения яйцеклетки в ней появляются сразу два ядра, от матери и отца. Медики смогли изъять эти ядра из материнской яйцеклетки и перенесли из в яйцеклетку донора, из которой перед этим таким же способом изъяли два ядра. Необходимость этого возникла из-за того, что женщина была бесплодна, передает портал наш сайт.