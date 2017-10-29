Непонятное существо вызвало шок у жителей Аляски
Пресса очень любит пугать народ. Иной раз страшно читать об очередной загадочной находке. Все чаще появляются публикации о том, что в том или ином месте найдено непонятное существо.
Действительно, наш мир полон тайн и не так уж безобиден, как нам кажется. Жители Аляски утверждают, что нашли доказательства того, что кроме всех известных нам видов, обитающих на нашей планете, существуют и другие. Останки неизвестного морского существа были найдены на отдаленном пляже залива Бернерса на Аляске, сообщает The Sun.
«Чудовище» напоминало полуметровый объект белого цвета, также объект издавал запах аммиака и нечищеного трюма, в котором хранили рыбу. Изначально шокированные очевидцы подумали, что это скат. Подойдя ближе, увидели, что это больше было похоже на внутренности крупного существа.
Специалисты выдвинули гипотезу о том, что такая находка является крупной печенью тихоокеанской полярной акулы. Логичного объяснения, как останки существа, которое обитает на глубине около двух километров, попали на берег, пока нет.
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