Непонятное существо вызвало шок у жителей Аляски

Пресса очень любит пугать народ. Иной раз страшно читать об очередной загадочной находке. Все чаще появляются публикации о том, что в том или ином месте найдено непонятное существо.

Действительно, наш мир полон тайн и не так уж безобиден, как нам кажется. Жители Аляски утверждают, что нашли доказательства того, что кроме всех известных нам видов, обитающих на нашей планете, существуют и другие. Останки неизвестного морского существа были найдены на отдаленном пляже залива Бернерса на Аляске, сообщает The Sun.

«Чудовище» напоминало полуметровый объект белого цвета, также объект издавал запах аммиака и нечищеного трюма, в котором хранили рыбу. Изначально шокированные очевидцы подумали, что это скат. Подойдя ближе, увидели, что это больше было похоже на внутренности крупного существа.

Специалисты выдвинули гипотезу о том, что такая находка является крупной печенью тихоокеанской полярной акулы. Логичного объяснения, как останки существа, которое обитает на глубине около двух километров, попали на берег, пока нет.