Невероятное небесное явление привело в замешательство пользователей соцсетей

По социальным сетям бродит видеоролик, на котором запечатлено удивительное и странное небесное явление. Люди разделились на две группы: одни считают, что это обычный монтаж, другие, глядя на кадры, испытывают любопытство и в то же время страх.

На кадрах видео в небе повис светящийся шар, подозрительно напоминающий нашу планету. Он быстро крутится и окружен облаками. Некоторые пользователи после увиденного начали верить в существование инопланетян, сообщает Vistanews. Правда, в ролике никаких пришельцев не видно.

В научных кругах видеофайл не комментируют.