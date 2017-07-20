Невероятное небесное явление привело в замешательство пользователей соцсетей

Александр
Автор: Александр Июль 20, 2017 19:45

По социальным сетям бродит видеоролик, на котором запечатлено удивительное и странное небесное явление. Люди разделились на две группы: одни считают, что это обычный монтаж, другие, глядя на кадры, испытывают любопытство и в то же время страх. 

На кадрах видео в небе повис светящийся шар, подозрительно напоминающий нашу планету. Он быстро крутится и окружен облаками. Некоторые пользователи после увиденного начали верить в существование инопланетян, сообщает Vistanews. Правда, в ролике никаких пришельцев не видно.

В научных кругах видеофайл не комментируют. 

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Александр
Автор: Александр Июль 20, 2017 19:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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