Невероятное небесное явление привело в замешательство пользователей соцсетей

По социальным сетям бродит видеоролик, на котором запечатлено удивительное и странное небесное явление. Люди разделились на две группы: одни считают, что это обычный монтаж, другие, глядя на кадры, испытывают любопытство и в то же время страх.
На кадрах видео в небе повис светящийся шар, подозрительно напоминающий нашу планету. Он быстро крутится и окружен облаками. Некоторые пользователи после увиденного начали верить в существование инопланетян, сообщает Vistanews. Правда, в ролике никаких пришельцев не видно.
В научных кругах видеофайл не комментируют.
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Комментарии
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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