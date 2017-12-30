НЛО и пришельцев видели на Алтае в конце ноября

Странный светящийся объект и загадочных живых существ встретил мужчина в село Ело Онгудайского района Республики Алтай. С подобным сталкивались и другие жители региона. Официального подтверждения информации нет, в СМИ опубликовали лишь фото с предполагаемым следом от НЛО.

Местный житель наблюдал объект в один из последних дней ноября в два часа ночи, сообщает газета «Ажуда».

НЛО дисковой формы стояло на льду замерзшей реки неподалеку от животноводческой стоянки. Рядом с объектом стояли три живых существа ростом примерно по 60 см, они отдаленно напоминали людей. Общались между собой звуками, напоминающими женскую речь.

Мужчина, шокированный увиденным, убежал за подмогой. Когда вернулся со знакомыми, там уже никого не было.

На следующий день днем на месте, где было замечено НЛО, увидели странные следы: круг от подтаявшего льда диаметром 3 м и небольшие трехпалые следы вроде птичьих.

Интересно, что НЛО в ту ночь видели и другие жители Алтая. Несколько человек наблюдали его в ночном небе.

Достоверность всех свидетельств случившегося официально не подтверждена.

Фото: ажуда.рф