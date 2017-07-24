НЛО сняли в небе над Краснодаром. Видео

Житель Красноярска запечатлел на видео странный летательный объект в небе над городом. Нечто, действительно, напоминало пресловутую тарелку.
Это случилось 17 июля. НЛО пролетело над крышами домов над окраинами города, и было отчетливо заметно на фоне безоблачного неба. Двигалось оно явно с приличной скоростью.
«Снимал издалека на большом зуме. Но отчетливо видно появление и движение дискообразного летающего объекта», — написал в пояснении к видео автор.
Ролик был выложен в интернете и вызвал многочисленные комментарии. Многие предположили, что это был дирижабль. В то же время другие отмечают, что скорость была слишком высока для последнего.
Видео: BODRO VESELO
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Комментарии
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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