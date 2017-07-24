НЛО сняли в небе над Краснодаром. Видео

Житель Красноярска запечатлел на видео странный летательный объект в небе над городом. Нечто, действительно, напоминало пресловутую тарелку.

Это случилось 17 июля. НЛО пролетело над крышами домов над окраинами города, и было отчетливо заметно на фоне безоблачного неба. Двигалось оно явно с приличной скоростью.

«Снимал издалека на большом зуме. Но отчетливо видно появление и движение дискообразного летающего объекта», — написал в пояснении к видео автор.

Ролик был выложен в интернете и вызвал многочисленные комментарии. Многие предположили, что это был дирижабль. В то же время другие отмечают, что скорость была слишком высока для последнего.

Видео: BODRO VESELO