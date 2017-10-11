НЛО в два раза больше Земли увидели около Солнца

Многие уфологи верят в то, что инопланетяне периодически посещают нашу планету с глубокой древности. В качестве доказательства этой теории они постоянно находят новые факты.
Например, на этот раз уфологи увидели вблизи Солнца огромный НЛО в виде куба. Странный аппарат удивил не только размерами, которые к слову превосходят нашу планету в два раза, но и идеально ровными гранями.
Обнаружить летательный аппарат около Солнца удалось 28 сентября при помощи универсальной камеры NASA EIT 171. Естественно, его едва заметили, через доли секунды он исчез. Уфологи обратили внимание на то, что он находился внутри круга, природу которого пока установить не удалось.
Кстати, люди – реалисты отметили, что гигантский НЛО – очередная патология ученых, ведь увиденное не более, чем сбой в камере.
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Анна
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