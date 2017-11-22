НЛО в форме яйца нашли на комете Чурюмова-Герасименко

Александр
Автор: Александр Ноябрь 22, 2017 23:45

Международная группа уфологов заявила, что на комете 67Р/Чурюмова-Герасименко  обнаружен странный неопознанный летающий объект, имеющий форму яйца. К такому выводу уфологи пришли, изучив фотографии этого космического объекта.

На снимках можно рассмотреть предмет, который явно не является частью кометы, пишет Newinform. По мнению уфологов, это и есть инопланетный корабль, который приземлился на небесное тело.

Утверждается, что аппарат «Филы», предназначенный для посадок на кометы, нашел в породах 67Р/Чурюмова-Герасименко органические соединения. И это, по словам уфологов, также является доказательством присутствия на комете инопланетной жизни.

Скептики при этом говорят, что «яйцо» – вовсе не НЛО, это просто балансирующие скалы. 

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Александр
Автор: Александр Ноябрь 22, 2017 23:45
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