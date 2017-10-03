Нобелевскую премию дали за изучение «биологических часов»

Александр
Автор: Александр Октябрь 3, 2017 15:45

Нобелевскую премию по медицине получат ученые из США за изучение «биологических ритмов» живого организма. 

Циркадные ритмы, которые стали объектом изучения, представляют собой циклы различных биологических процессов, имеющих связь со сменой дня и ночи. Ученые Джефри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг сумели пролить свет на функционирование «биологических часов» человека, пишут «Известия».

В 1984 году исследователи открыли ген period, задающий ход биологическим часам. Он кодирует белок, который копится в организме ночью и разрушается днем. Именно концентрация этого белка определяет работу «биологических часов», поскольку она меняется с периодичностью в 24 часа.

Ученые также сумели разобраться, каким образом «часы» клеток контролируют сон, гормональный фон, температуру тела и обмен веществ. Для этого специалисты ставили опыты на плодовых мушках.  

Церемония вручения наград пройдет в Стокгольме 10 декабря этого года. Премию будет вручать король Швеции Карл XVI Густав. Кстати, в этом году Нобелевскую премию впервые увеличили. Теперь она составляет порядка $1,12 млн.  

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Александр
Автор: Александр Октябрь 3, 2017 15:45
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