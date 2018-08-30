Ночные приемы пищи могут обернуться раком – ученые

Александр
Автор: Александр Август 30, 2018 05:45

Ученые в очередной раз призывают людей не есть по ночам. На этот раз высказались российские представители науки. По их словам, чем меньше времени проходит между приемом пищи и сном, тем выше шанс получить рак.

У привычки «посещать» холодильник по ночам есть свои причины и довольно печальные последствия. Об этом «РИА Новости» рассказали главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова и замдиректора Московского научно-практического центра наркологии по научной работе доктор медицинских наук Олег Бузик.

Стародубова говорит, что ночное переедание может стать причиной обострения хронических заболеваний, это может привести к ожирению или спровоцировать онкологию и другие тяжелые болезни. И чем меньше времени между поздним ужином и сном, тем выше шанс заболеть раком. Диетолог рекомендует есть не менее трех раз в день, а лучше всего 5-6 раз в день маленькими порциями.

Доктор Бузик говорит, что многие начинают кушать ночью, чтобы справиться со стрессом. После этого они вдобавок испытывают чувство вины за то, что много съели. Это чувство они тоже «заедают». В запущенных случаях привычка становится недугом сродни наркомании. Людям с такой проблемой лучше обратиться к специалистам, говорит ученый.

Напомним, по информации Росстата, почти 40% взрослых россиян от 19 до 60 лет имеют лишний вес из-за переедания. И больше всего жители страны «налегают» на мясо и котлеты, хотя следовало бы – на овощи и рыбу.

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Александр
Автор: Александр Август 30, 2018 05:45
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