Ноотропы: принцип действия

Ноотропы – это лекарственные препараты, обладающие стимулирующим действием, способствующие улучшить производительность головного мозга. Эти вещества оказывают помощь быстрее мыслить при умственной работе. Терапевтическое действие данных препаратов состоит из таких механизмов, как:

•Подавление образования в клетках мозга свободных радикалов;

•способность нейропротекторов уничтожить глюкозу;

• активация многих пластических процессов внутри ЦНС из — за того, что увеличивается скорость процесса связанного с синтезом белков и РНК;

•Оказывается мембраностабилизирующее воздействие;

•Улучшается энергетическое состояние нейронов, проявляющееся в ускорении синтеза АТФ и получения эффектов (антигипоксического и антиоксидантного)

•Ускорение процессов происходящих в ЦНС синоптических передач;

Передача импульсов в ЦНС намного возрастает при приёме ноотропов. Стабилизируется действие мембран ЦНС. Сегодня главным механизмом работы ноотропов считается их возможность влиять на клетки внутри головного мозга ЦНС. Кроме этого они взаимодействуют с элементами, отвечающими за импульсы, их частоту и скорость передающие необходимую информацию в работу ЦНС. Эти препараты оказывают действие на аденилатциклазу, и оказывает помощь при высвобождении сератанина из сенсорных нейронов, без привлечения кислорода. Если человек страдает от гипоксии тканей, это нормализует действие ЦНС. Перейдя по ссылке https://fitandpit.ru/catalog/nootropy/phenibut-xt- можно подобрать Фенибут без рецепта

Ноотропы действуют на системы мозга — нейромедиаторные:

•моноаминергическую

•холинергическую;

•глутаматергическую.

В результате таких воздействий у больного намного улучшается память, нормализуются мыслительные процессы, появляется способность к обучению. Он становится внимательным, улучшается восприятие, начинают активироваться интеллектуальные функции. Эти лекарственные средства не вызывают привыкания и психомоторного возбуждения. Но при длительном приёме ноотропы могут вызвать болезнь Паркинсона. Все соединения этого вещества могут изменять взаимодействия между собой нейрон-нейрон и не допустить умственную отсталость развития в подростковом возрасте. Главное действие этого препарата направлено на улучшение синтеза белка, ускорение обмена нуклеиновых кислот, АТФ в опасных условиях.