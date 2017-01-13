Носки могут определить уровень глюкозы в крови

Исследователи из США предложили диабетикам использовать в качестве глюкометра носки, которые с помощью гибкого сенсора будут определять уровень глюкозы.
Источником энергии является пот, который выступает во время ходьбы.
Сенсоры могут определять уровень сахара, а также ионов молочной кислоты в поте человека. Информация будет передаваться на смартфон.
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