Носки могут определить уровень глюкозы в крови

Исследователи из США предложили диабетикам использовать в качестве глюкометра носки, которые с помощью гибкого сенсора будут определять уровень глюкозы.

Источником энергии является пот, который выступает во время ходьбы.

Сенсоры могут определять уровень сахара, а также ионов молочной кислоты в поте человека. Информация будет передаваться на смартфон.