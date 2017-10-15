Новая опасность. На границе России с Казахстаном могут упасть два метеорита

Александр
Автор: Александр Октябрь 15, 2017 17:45

У всего есть свое начало и у всего есть свой конец, учит нас логика. Этот тезис может быть применим к жизни на Земле, которая, безусловно, когда-нибудь прекратится.

Как много времени в запасе у нас есть? Астрономы говорят, что расслабляться нельзя. Еще недавно мимо нашей планеты успешно пролетело гигантское космическое тело, которое могло убить все живое. Впереди другая опасность.

Сотрудники NASA предупредили, что два метеорита могут упасть в ночь на 17 октября на границе России и Казахстана. Ученые проанализировали данные своих спутников и выяснили, что два метеорита серии MS26-45 могут не сгореть в гравитационном поле планеты, передает МИР 24.

Отмечается, что если осколки метеоритов упадут на Россию и Казахстан, то они не заденут населенные пункты. Российские ученые информацию о надвигающихся небесных телах пока не подтвердили.

В течение многих лет ученые дают не утешительные прогнозы, но Земля переживала всякое: ледниковый период, смещение материков, вымирание динозавров и выброс в атмосферу смертельной дозы радиации. До сей поры полностью уничтожить жизнь не удавалось ни одному катаклизму, будем надеяться, что не удастся.

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Александр
Автор: Александр Октябрь 15, 2017 17:45
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