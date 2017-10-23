Новая социальная Сеть появится у молодых ученых

Сегодня большинство людей, читающих новости в социальных сетях, страдают от недостатка концентрации. А все потому, что на странице в любой соцсети их ожидает перегрузка информацией, уверены ученые.
Чтобы разгрузить себя и других пользователей, молодые ученые создадут для себя свою собственную соцсеть. Уже придумали название — ScienсeID. Планируется, что ее запуск произойдет через два года.
Как передают «Известия», о планах создания национальной сервисной платформы для молодых ученых, инженеров и технологических предпринимателей рассказали в федеральном министерстве образования и науки.
Как планируют в ведомстве, в новой «соцсети» смогут общаться студенты, научные сотрудники и преподаватели.
Добавим, в состав ScienсeID Минобрнауки РФ также планирует включить систему различных программ лояльности — скидок, бонусов, премиальных миль и прочего для молодых ученых.
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