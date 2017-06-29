Новоалтайский школьник отправился на международный форум в Тайвань

Александр
Автор: Александр Июнь 29, 2017 19:45

Школьник из Новоалтайска Глеб Голинг отправился сегодня, 27 июня, в составе российской делегации на Тайвань чтобы принять участие в Азиатско-Тихоокеанском форуме талантов. 

Как уже писала «Алтайская правда», 15-летний школьник ранее победил на конкурсе, главной наградой в котором было участие в форуме. Кроме науки, он увлекается авиамоделированием, выполняет экстремальные трюки на велосипеде BMX.

Кроме Глеба в делегации еще шесть юных ученых из Кемеровской и Тульской областей. Всего на путевки на форум претендовали 150 человек, сообщает СГК, которая взяла на себя организационную поддержку поездки.  

Мероприятие будет проходить 10 дней, с 29 июня по 8 июля на базе Национального педагогического университета. В форуме талантов примут участие школьники около 20 государств азиатско-тихоокеанского региона, а также Европы.  

Тема форума 2017 года — «Воображение и будущие ученые». Участники форума объединятся в межнациональные команды по 5-6 человек для выполнения исследовательского проекта. 

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Александр
Автор: Александр Июнь 29, 2017 19:45
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