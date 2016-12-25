Новое состояние воды нашли ученые

Группа исследователей открыло новое состояние, в котором может находиться вода.
Известно, что вода может пребывать в трех агрегатных состояниях: в жидком, в твердом и в парообразном.
Однако результаты последнего исследования дали специалистам понять, что жидкость может пребывать лишь в двух из ныне известных состояний.
Речь о том, что исследуемая среда при температуре 60 градусов по Цельсию имеет очень необычные свойства, которые ранее были не изучены.
Ученые предполагают, что парообразное состояние воды является лишь промежуточной фазой, которая наступает при определенной температуре, отмечает портал наш сайт.
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Очень жаль..Армен Борисович ослеплён... а молодая по - ходу, пиара хочет..мозгов у неё нет..Читать статью
-
Валентина
Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…Читать статью
-
Иван
А где у неё Российский патриотизм?Читать статью
-
Маша
Мне лично аудиокурсы помогали. Но все-таки лучше доверить это профессионалам, я вот EnglishDom окончила, например. Можно сериалы смотреть на английским.…Читать статью
-
Иван
все по делуЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий