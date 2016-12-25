Новое состояние воды нашли ученые

Группа исследователей открыло новое состояние, в котором может находиться вода.



Известно, что вода может пребывать в трех агрегатных состояниях: в жидком, в твердом и в парообразном.

Однако результаты последнего исследования дали специалистам понять, что жидкость может пребывать лишь в двух из ныне известных состояний.

Речь о том, что исследуемая среда при температуре 60 градусов по Цельсию имеет очень необычные свойства, которые ранее были не изучены.

Ученые предполагают, что парообразное состояние воды является лишь промежуточной фазой, которая наступает при определенной температуре, отмечает портал наш сайт.