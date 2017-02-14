Новый метод лечения наркозависимости нашли ученые

Группа исследователей из Канады провела эксперимент и нашла способ, который поможет избавить людей от наркозависимости.

Как сообщают СМИ, ученые создали мышей с повышенным уровнем кадгеринов. Это белок, который способствует укреплению нейронных связей в мозге.

Кстати ранее предполагалось, что повышенный уровень этого белка в организме лишь усиливает зависимость, но в итоге был получен обратный результат.

Между тем, повышенная концентрация кадрегина ведет к ухудшению памяти и потере способности к обучению.