Новый метод лечения наркозависимости нашли ученые

Группа исследователей из Канады провела эксперимент и нашла способ, который поможет избавить людей от наркозависимости.
Как сообщают СМИ, ученые создали мышей с повышенным уровнем кадгеринов. Это белок, который способствует укреплению нейронных связей в мозге.
Кстати ранее предполагалось, что повышенный уровень этого белка в организме лишь усиливает зависимость, но в итоге был получен обратный результат.
Между тем, повышенная концентрация кадрегина ведет к ухудшению памяти и потере способности к обучению.
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Алина
Что нужно сдавать для поступления на технологию мяса и мясных продуктовЧитать статью
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Ольга
Светлая память. Жаль, такой хороший человек.Читать статью
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Ирина
Это бывшая школа N 30?Читать статью
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катя 4 классс
мне кажется что сложная программаЧитать статью
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ИДА ГЕРМАНИЯ
Как жалко уходят такие знаменитые люди пусть земля ему будет пухом ЯДВИГА держитесь крепитесь вы были такая идеальная пара я…Читать статью
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