Новый орган обнаружили у человека

Александр
Автор: Александр Сентябрь 4, 2018 05:45

Специалисты австралийского Института медицинских исследований обнаружили у мышей и людей «микроорганы», о которых ранее не было известно. Ученые считают, что эти «микроорганы» принимают участие в работе иммунной системы.

Они представляют собой тонкие плоские структуры, находящиеся в верхней части лимфатических узлов. Структуры формируются на время. Незаметны они из-за небольших размеров, пишет lenta.ru.

Сначала эти «микроорганы» обнаружили у мышей. Структуры получили название «субкапсулярные пролиферативные центры» (SPF). Ученые предполагают, что эти органы играют роль в распознавании новой инфекции и противодействии ей в будущем.  

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Александр
Автор: Александр Сентябрь 4, 2018 05:45
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