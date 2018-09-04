Новый орган обнаружили у человека

Специалисты австралийского Института медицинских исследований обнаружили у мышей и людей «микроорганы», о которых ранее не было известно. Ученые считают, что эти «микроорганы» принимают участие в работе иммунной системы.
Они представляют собой тонкие плоские структуры, находящиеся в верхней части лимфатических узлов. Структуры формируются на время. Незаметны они из-за небольших размеров, пишет lenta.ru.
Сначала эти «микроорганы» обнаружили у мышей. Структуры получили название «субкапсулярные пролиферативные центры» (SPF). Ученые предполагают, что эти органы играют роль в распознавании новой инфекции и противодействии ей в будущем.
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