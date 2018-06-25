Новый прорыв в борьбе с депрессией сделали ученые

Психологи в США попытались выяснить, какие методы более эффективны при лечении депрессии. Они провели специальное исследование, которое показало, что лучше пить антидепрессанты, чем проходить курс психотерапии.

Сначала ученые попытались измерить восприимчивость людей к вознаграждению с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Дело в том, что при клинической депрессии система вознаграждения в головном мозге «притупляется», тогда человек может отказаться даже от любимого хобби и вкусной еды.

В университете Чикаго устроили эксперимент. Собрали 63 пациента с клинической депрессией и во время ЭЭГ показывали на экране две двери. За одной из них был приз – небольшое денежное вознаграждение. Если участник выбирал правильную дверь, он получал деньги, если неправильную – терял деньги. В это время ученые отслеживали восприимчивость людей к вознаграждению, пишет N+1.

Затем пациентов разделили на две группы. Первой прописали 12-недельный курс антидепрессантов, второй – курс когнитивно-поведенческой психотерапии.

После лечения эксперимент повторили. Оказалось, что восприимчивость к вознаграждению уменьшается после уменьшения тревожности. Симптомы депрессии заметно снизились у тех, кто принимал антидепрессанты.

Также ученые пришли к выводу, что проверка электрической активности мозга помогает при диагностике депрессии и выборе ее лечения.