Новый цвет волос может привести к раку — ученые

Многие женщины для того, чтобы измениться, перевоплотиться и почувствовать себя обновленной, меняют цвет волос. Бытует мнение, что настроение сразу улучшается, самооценка повышается, появляется та самая улыбка. Она может сразу исчезнуть после информации, которая накануне появилась в Сети.

Как пишут РИА Новости, окрашивание волос чаще шести раз в год увеличивает вероятность заболеть раком молочной железы. СМИ ссылаются на врача лондонской больницы Princess Grace Hospital профессора Кефана Мокбела.

Он рассказал, что изучил истории болезни пациенток, страдающих от рака груди, и пришел к выводу, что у женщин с окрашенными волосами этот диагноз ставится на 14% чаще. По его мнению, все дело в смертельных красителях.

Медик советует уменьшить воздействие на волосы синтетических красителей до 6 раз в год и регулярно проходить обследование у специалистов. Врач рекомендует выбирать средства, которые содержат минимальную концентрацию ароматических аминов.

Ранее «Алтайская правда» писала о том, что у людей, которые пьют зеленый чай, меньше шансов получить онкологию.