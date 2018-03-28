Нюансы инструкции препарата Гепцинат ЛП: рекомендации приема и запреты на самоназначение

Индийская компания Natco Pharma, Ltd. Co несколько лет назад начала производство уникального дженерического препарата Гепцинат ЛП. Он предназначен для лечения вирусного гепатита С (ВГС) и в процессе клинических испытаний продемонстрировал отличную результативность — до 98% пациентов удавалось побороть зловредный вирус без шансов на рецидивы. В состав этого аналога на оригинальный американский препарат входят такие популярные активные вещества, как “Hepcinat LP” Торговое наименование: Hepcinat LP, в составе: Ледипасвир и Софосбувир.

Состав дженерика Гепцинат ЛП

Это активные вещества, способные надежно блокировать попытки поражения новых клеток вирусом гепатита С. Они влияют два его главных белка и не допускают их размножение. Препарат Гепцинат ЛП используют для лечения ВГС 1 и 4 генотипов. Он обычно входит в состав комбинированной терапии и схемы были одобрены Европейской комиссией по лекарствам, Министерством здравоохранения России. Но это не способствовало тому, чтобы препарат начал открыто и законно продаваться в аптечных сетях.

Сейчас купить Гепцинат ЛП можно через специализированные сайты. Именно такой вид сотрудничества предлагает и наша компания, которая специализируется на доставке препаратов из Индии и его продаже в России и странах СНГ. Это позволило отказаться от токсичной интерфероновой терапии. Препарат Гепцинат ЛП назначают тем, у кого поставлен диагноз цирроз печени. Он помогает людям, которые уже имели негативный опыт безуспешного лечения. В инструкции препарата Гепцинат ЛП обращается внимание на недопустимость самостоятельно увеличивать назначенную врачом дозу или самовольного изменения препаратов, в состав которых входит хотя бы одно такое же активное вещество.

Ограничения и побочные действия

Дженерик не назначают людям, младше 18 лет, женщинам в положении и тем, кто кормит детей грудью. Такой запрет, содержащийся в инструкции препарата Гепцинат ЛП, объясняется тем, что еще не до конца изучено действие этих веществ на организм плода и детей. Очень аккуратными следует быть людям с аллергическими реакциями на один из компонентов и тем, кто имеет почечную или печеночную недостаточности.

Как и для любого другого медикамента, Гепцинату ЛП характерны побочные действия. Отдельные пациенты жаловались на зуд, головную боль, у кого-то случались отеки или разные аллергические проявления. Обычно препарат Гепцинат ЛП назначают принимать по 1 таблетки в день. Рекомендация: выбрать удобное для себя время и придерживаться его на протяжении всего курса — так процентное соотношение активных веществ в крови будет поддерживаться на одном уровне.

Согласно инструкции, препарат Гепцинат ЛП следует хранить в затемненном и сухом месте, которое будет недоступно вездесущим детям. Узнать срок годности можно по маркировке на упаковке. Запрещается прием просроченного лекарства. Лечение должно происходить под наблюдением специалиста.