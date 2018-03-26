О чем думают умершие? 6 версий ученых о «жизни после смерти»

Ученые неоднократно доказывали, что после смерти мозг человека некоторое время сохраняет активность. Но все же эти процессы изучены не до конца, а интерес к ним не угасает. Специалисты и сегодня формируют интересные и удивительные гипотезы, посвященные этой теме. «Алтайская правда» собрала несколько версий, которые выдвигали ученые о «жизни после смерти».

Параллельный мир

Американский ученый Роберт Ланц считает, что после смерти душа человека попадает в параллельный мир. И если в том мире он скончается, то его душа может вернуться обратно, в наш мир.

Формируя такую экзотическую теорию, он отталкивался от известного суждения о биоцентризме: «Любая частица может одновременно принимать разные модели поведения, микрочастица способна существовать одновременно в двух состояниях. А, следовательно, быть в двух местах одновременно».

Гены-зомби

Другие американские ученые заявили, что есть процессы, которые только начинают развиваться в организме человека после его смерти. По их мнению, после гибели активизируется примерно тысяча так называемых «генов-зомби», которые отвечают за развитие эмбрионов и процессы восстановления. По сути те же процессы в организме происходят и при зачатии. Однако после смерти они длятся от силы несколько дней.

Спящий режим

Канадские ученые заявили, что, когда наступает смерть, человек как бы переходит в спящий режим. У умерших некоторое время фиксировали дельта-волны, какие обычно происходят во время глубокого сна. Правда, это случается не со всеми.

В полном сознании

В Британии ученые провели исследование, в котором участвовали 2 тыс. человек из Великобритании, Австрии и США. Все эти люди перенесли остановку сердца. 40% пациентов рассказали, что во время клинической смерти находились в сознании и помнят себя, а 2% даже видели и слышали все, что происходило вокруг.

Заложник своего тела

В Нью-Йоркском университете пришли к подобному выводу. Но их описание звучало более жутко: после смерти человек становится заложником своего тела. Он не может пошевелиться или моргнуть, но продолжает все видеть и слышать. Ученые заявили, что после смерти кровь перестает поступать в мозг, но его работа не останавливается резко, а просто замедляется. На это может уходить несколько часов.

Мертвые «впадают в депрессию»

Немецкие и американские неврологи ставили эксперименты сначала с безнадежными, а потом умершими пациентами и нашли в их мозгах сильную электрическую активность. Об этом пишет журнал Annals of Neurology.

Мощные импульсы возникали после остановки сердца. Интересно, что эти ученые, наоборот, заявили, что после смерти мозг человека работает даже активнее, чем при жизни – из-за электрических импульсов.

Из-за нехватки кислорода нейроны теряют способность держать электрический потенциал. И постепенно разряжаются, испуская электрические импульсы волнами. Явление назвали распространяющейся депрессией.