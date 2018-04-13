О чем говорят звезды? 10 профессиональных фото Млечного пути

Александр
Автор: Александр Апрель 13, 2018 17:45

О чем говорят звезды? 10 профессиональных фото Млечного пути

Человек давно вышел в космос, но многие до сих мечтательно смотрят на звезды с Земли. Иногда кажется, что они, звезды, хотят нам что-то сказать. То знаки подают, то песенки тихонько напевают, на нашептывают что-то – не разобрать, то подмигивают.

В сказках любят одушевлять звезды или придавать им особое значение. Ежик с медвежонком, например, в одной советской сказке залезали на сосны, чтобы протереть звезды тряпочкой. Особенно загадочным кажется Млечный путь. Куда этот путь ведет, и где у него молоко? Куда ведро подставлять? Не только у простых людей много вопросов к космосу. Ученым тоже еще изучать и изучать.

Эту фотоподборку мы посвящаем большому празднику. Сегодня, 12 апреля, отмечают Международный день полета человека в космос. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облет Земли на космическом корабле «Восток».

О чем говорят звезды? 10 профессиональных фото Млечного пути

О чем говорят звезды? 10 профессиональных фото Млечного пути

О чем говорят звезды? 10 профессиональных фото Млечного пути

О чем говорят звезды? 10 профессиональных фото Млечного пути

О чем говорят звезды? 10 профессиональных фото Млечного пути

О чем говорят звезды? 10 профессиональных фото Млечного пути

О чем говорят звезды? 10 профессиональных фото Млечного пути

О чем говорят звезды? 10 профессиональных фото Млечного пути

О чем говорят звезды? 10 профессиональных фото Млечного пути

О чем говорят звезды? 10 профессиональных фото Млечного пути

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Александр
Автор: Александр Апрель 13, 2018 17:45
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