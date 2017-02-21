Обнародован продукт, который защищает от инсульта

Ученые провели исследование, респондентов «посадили» на яичную диету, благодаря которой можно снизить риск инсульта.
Как оказалось, при употреблении хотя бы одного яйца в день у испытуемых риск возникновения инсульта снизился на 12%.
Дело в том, что в яйцах содержится целый комплекс различных антиоксидантов.
Ранее финские ученые выяснили, что перевод часов может спровоцировать инсульт. Было проведено большое исследование.
Участники, получившие кровоизлияние в мозг и не сумевшие восстановиться, пострадали именно во время перевода стрелок часов. В целом же с переходом на летнее время риск получить инсульт вырастает на 8%.
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