Обнародован продукт, который защищает от инсульта

Ученые провели исследование, респондентов «посадили» на яичную диету, благодаря которой можно снизить риск инсульта.

Как оказалось, при употреблении хотя бы одного яйца в день у испытуемых риск возникновения инсульта снизился на 12%.

Дело в том, что в яйцах содержится целый комплекс различных антиоксидантов.

Ранее финские ученые выяснили, что перевод часов может спровоцировать инсульт. Было проведено большое исследование.

Участники, получившие кровоизлияние в мозг и не сумевшие восстановиться, пострадали именно во время перевода стрелок часов. В целом же с переходом на летнее время риск получить инсульт вырастает на 8%.