Обнародован самый опасный возраст для водителей

Александр
Автор: Александр Февраль 19, 2017 19:45

Ученые из Америки  определили, водители какого возраста подвергают наибольшей опасности окружающих.

В эксперименте приняли участие более 100 добровольцев в возрасте от 19 до 59 лет.

Эксперты дали оценку по ряду показателей — стрессоустойчивость, внимательность, а также быстрота принятия решения в сложной дорожной ситуации.

Так, в возрастной группе от 45 до 59 лет вероятность нарушения ПДД уже приблизилась к 100%.

К слову, по мнению ученых, наиболее дисциплинированными участниками дорожного движения являются молодые люди в возрасте от 18 до 24.

Ученые из Католического австралийского университета провели исследование, в результате которых они определили, что регулярное вождение автомобиля негативно влияет на человека. Речь идет о возникновении сердечных заболеваний и ожирения в области талии.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 19, 2017 19:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Ольга

    Ольга

    Если я хочу работать в стоматологии мёд сестрой мне можно пройти курсы или учиться на мёд.сестру

    Читать статью
  • Алина

    Алина

    Что нужно сдавать для поступления на технологию мяса и мясных продуктов

    Читать статью
  • Ольга

    Ольга

    Светлая память. Жаль, такой хороший человек.

    Читать статью
  • Ирина

    Ирина

    Это бывшая школа N 30?

    Читать статью
  • катя 4 классс

    катя 4 классс

    мне кажется что сложная программа

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии