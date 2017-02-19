Обнародован самый опасный возраст для водителей

Ученые из Америки определили, водители какого возраста подвергают наибольшей опасности окружающих.

В эксперименте приняли участие более 100 добровольцев в возрасте от 19 до 59 лет.

Эксперты дали оценку по ряду показателей — стрессоустойчивость, внимательность, а также быстрота принятия решения в сложной дорожной ситуации.

Так, в возрастной группе от 45 до 59 лет вероятность нарушения ПДД уже приблизилась к 100%.

К слову, по мнению ученых, наиболее дисциплинированными участниками дорожного движения являются молодые люди в возрасте от 18 до 24.

Ученые из Католического австралийского университета провели исследование, в результате которых они определили, что регулярное вождение автомобиля негативно влияет на человека. Речь идет о возникновении сердечных заболеваний и ожирения в области талии.