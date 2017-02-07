Обнародован список продуктов, которые защищают от инсульта и диабета

Ученые провели исследование, в котором приняли участие более миллиона человек. Респондентов «посадили» на диету, благодаря которой можно снизит риск инсульта, диабета второго типа и ишемической болезни сердца.
Как оказалось, риск заболеть этими страшными недугами снижается при потреблении овощей, орехов и круп. Дело в том, что в этих растениях содержится магний, собственно который и снижает риск заболеваний.
Ранее финские ученые выяснили, что перевод часов может спровоцировать инсульт. Было проведено большое исследование. Участники, получившие кровоизлияние в мозг и не сумевшие восстановиться, пострадали именно во время перевода стрелок часов. В целом же с переходом на летнее время риск получить инсульт вырастает на 8%.
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