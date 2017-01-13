Обнародована оптимальная разница в возрасте влюбленных пар

Учёные из США определили наиболее оптимальную разницу в возрасте для пар, желающих создать семью.

В исследовании приняли участие более 3 тысяч человек. Выяснилось, что если разница в возрасте составляет 5 лет, вероятность развода равняется 18%.

Если же показатель 10 лет, то риск увеличивается и составляет уже 39%. У пары с 20-летней разницей в возрасте вероятность расторгнуть брачные узы составляет 95%.

По мнению учёных, оптимальной разницей является один год. Риск развестись составляет менее 3%.