Обнародована оптимальная разница в возрасте влюбленных пар

Учёные из США определили наиболее оптимальную разницу в возрасте для пар, желающих создать семью.
В исследовании приняли участие более 3 тысяч человек. Выяснилось, что если разница в возрасте составляет 5 лет, вероятность развода равняется 18%.
Если же показатель 10 лет, то риск увеличивается и составляет уже 39%. У пары с 20-летней разницей в возрасте вероятность расторгнуть брачные узы составляет 95%.
По мнению учёных, оптимальной разницей является один год. Риск развестись составляет менее 3%.
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