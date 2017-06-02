Обнародовано происхождение коренного населения Египта

Группа генетиков из Австралии, Германии, Польши и США задались вопросом о происхождении коренных жителей Древнего Египта.

Ученые провели глубокое исследование на основе около ста митохондриальных ДНК, извлеченных из уцелевших останков древних жителей Среднего Египта.

Выяснилось, древние египтяне были родом с Ближнего Востока, также существует предположение, что существует связь с населением древнего Леванта и Анатолийского полуострова.

Современное население страны, в свою очередь, в основном имеет предков из Африки южнее Сахары, передает Лента.ру.