Обнародовано происхождение коренного населения Египта

Александр
Автор: Александр Июнь 2, 2017 19:45

Группа генетиков из Австралии, Германии, Польши и США задались вопросом о происхождении коренных жителей Древнего Египта.

Ученые провели глубокое исследование на основе около ста митохондриальных ДНК, извлеченных из уцелевших останков древних жителей Среднего Египта.

Выяснилось, древние египтяне были родом с Ближнего Востока, также существует предположение, что существует связь с населением древнего Леванта и Анатолийского полуострова.

Современное население страны, в свою очередь, в основном имеет предков из Африки южнее Сахары, передает Лента.ру.

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Александр
Автор: Александр Июнь 2, 2017 19:45
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