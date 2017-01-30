Обнародованы планеты, где живут инопланетяне

Группа ученых выразила уверенность, что на трех планетах существует вероятность существования жизни.

Отметим, лучшим пристанищем для инопланетян специалисты видят экзопланету под названием Глизе 581g. Эксперты уверены, что внешние факторы вполне приемлемы для формирования экосистемы.

Кроме того, Глизе 581g гораздо старше Земли, поэтому там было больше времени для зарождения разумной цивилизации.

Между тем, внимание астрофизиков привлекли такие космические тела, как Глизе 667Cc и HD 85512 b, информирует портал наш сайт.

Ранее ученые заявляли о том, что ближайшей к Земле потенциально обитаемой планетой является Proxima b в созвездии Проксима Центавра. Она расположена на расстоянии 4,24 светового года от Солнца.

«Вторая Земля» обращается вокруг своей звезды в «зоне жизни», то есть там, где температурные и другие условия позволяют предположить существование живых организмов. Год на планете длится чуть более 11-ти суток.