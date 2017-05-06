Обнародованы продукты, вызывающие головную боль

Ученые из США выразили уверенность в том, что головные боли могут вызывать некоторые бактерии в ротовой полости человека.

Исследователи уверены, что мигрень может усиливаться из-за употребления некоторых продуктов. Среди них — колбаса и сосиски, шоколадные изделия, вино, зеленые салаты и не только.

Ранее американские ученые установили причину всех головных болей у человека. Дело в том, что в организме человека находится большое количество молекул, способных к независимому существованию.

В малом количестве они практически не влияют на здоровье. Однако если их много, то они могут спровоцировать окислительные процессы, которые и влекут сами головные боли.