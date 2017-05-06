Обнародованы продукты, вызывающие головную боль

Ученые из США выразили уверенность в том, что головные боли могут вызывать некоторые бактерии в ротовой полости человека.
Исследователи уверены, что мигрень может усиливаться из-за употребления некоторых продуктов. Среди них — колбаса и сосиски, шоколадные изделия, вино, зеленые салаты и не только.
Ранее американские ученые установили причину всех головных болей у человека. Дело в том, что в организме человека находится большое количество молекул, способных к независимому существованию.
В малом количестве они практически не влияют на здоровье. Однако если их много, то они могут спровоцировать окислительные процессы, которые и влекут сами головные боли.
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Комментарии
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Светлана
ДаЧитать статью
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Только те которые обязательно... учиться 2года и 10 месяцев...обычная 560рЧитать статью
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Доктор А.В. Ушаков
Здравствуйте. Т3 -это полноценный гормон, а не его часть (в отличие от Т2). Это главный потребляемый гормон (Т4 - главный…Читать статью
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Саша
Скорейшего выздоровления Александру Яковлевичу!Читать статью
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КЛИМ ЧУГУНКИН
ПРАЙМЕРИ НЕ ПРАЙМЕРИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ А ВОЗ И НЫНЕ ТАМЧитать статью
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