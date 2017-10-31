Обнародованы пять важных принципов похудения

Александр
Автор: Александр Октябрь 31, 2017 17:45

В жизни многих людей, страдающих лишним весом, бывали ситуации, когда они были готовы на все ради стройности и снижения массы тела. При этом каждый человек даже не задумывался о том, что для достижения своей цели нужно всего лишь знать о пяти важных принципах похудения.

Выяснилось, что не обязательно голодать и ходить в спортзал. О секретах своей диеты рассказал блогер и путешественник Сергей Доля.

В первую очередь стоит есть как можно больше овощей, за исключением картофеля. Все они почти на 80 процентов состоят из жидкости и клетчатки, которая имеет отрицательную калорийность. Для качественного результата будет достаточно делить еду на две части. Первую должны составлять овощи, а вторую – гарнир или мясо.

Второй принцип гласит о том, что сахар без труда можно заменить медом, а подсолнечное масло – оливковым. Важно, не отказывать и не ущемлять себя в еде. Третье правило – не есть перед телевизором, если говорить об исключениях – можно съесть яблоко. Четвертое – изучить кулинарное искусство создания блюд из низкокалорийных продуктов.

Пятое правило, пожалуй, самое приятное. Оно гласит – не взирая на диету, можно есть именно те блюда, которые хочется, но переедать все-таки не нужно.

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Александр
Автор: Александр Октябрь 31, 2017 17:45
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