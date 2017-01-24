Обнародованы самые загадочные и смертельные вирусы

Список вирусов, которые наука объяснить не может, достаточно велик. Смертельная зараза — синдром Middle East respiratory syndrome или MERS. Он характеризуется уровнем смертности среди человечества в 40 процентов.
Также речь идет о вирусе Нипа, который вызывает тяжелый недуг. Жертвы страдали от энцефалита и острых респираторных болях. Специфического лечения против этого вируса медики так и не нашли.
Более того, опасным вирусом является лихорадка Лассе, которая поражает внутренные органы и системы, в частности, почки и печень. Она также приводит к уровню смертности в 50 процентов.
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