Обнародованы самые загадочные и смертельные вирусы

Александр
Автор: Александр Январь 24, 2017 04:45

Список вирусов, которые наука объяснить не может, достаточно велик. Смертельная зараза — синдром Middle East respiratory syndrome или MERS.   Он характеризуется уровнем смертности среди человечества в 40 процентов.

Также речь идет о вирусе Нипа, который вызывает тяжелый недуг. Жертвы страдали от  энцефалита и острых респираторных болях. Специфического лечения против этого вируса медики так и не нашли.

Более того, опасным вирусом является лихорадка Лассе, которая поражает внутренные органы и системы, в частности, почки и печень. Она также приводит к уровню смертности в 50 процентов.

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Александр
Автор: Александр Январь 24, 2017 04:45
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