Обнародованы три главные причины конца света — ученые

Ученые из США выявили три наиболее вероятные причины, которые могут погубить человечество. Согласно мнению экспертов, наибольшую угрозу для человечества представляют эпидемия, климатические изменения, а также ядерная война.

Но до полного истребления человечества дело не дойдет. Глобальные катастрофы грозят унести жизни, как минимум, 750 миллионов жителей планеты.

По мнению ученых, наибольшую опасность несут природные катастрофы. В первую очередь, это падение крупного астероида или извержение супервулкана. Ни одну из этих угроз человечество на данном этапе развития не в состоянии предотвратить.

Ранее сообщалось, что в октябре 2017 года планета Нибиру поразит Землю. По сообщениям СМИ, многие магнаты и миллиардеры строят бункеры, чтобы пережить столкновение. В свою очередь общественность держат в темноте, чтобы избежать паники.

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