Обнаружена планета c «железными» облаками

Александр
Автор: Александр Август 27, 2018 17:45

Европейские ученые открыли очередную загадочную экзопланету. Она находится в созвездии Лебедя. Атмосфера там раскалена до адских температур, год на ней длится полтора земных дня.

Астрономы подробно изучают так называемые «горячие юпитеры». Речь идет о разогретых газовых гигантах, которые удалены от своих звезд всего на 2,2-75 млн километров. В атмосферах таких планет царят температуры просто адские – около 1000-1300 градусов Кельвина, пишет Sibnet.ru.

Часто атмосферы на них состоят из весьма экзотических материалов. К примеру, встречались газовые гиганты со свинцовыми и стеклянными облаками, а также воздухом из испаренных металлов и горных пород, в верхних слоях которого порой идут дожди из рубинов и сапфиров.

Недавно были обнаружены такие планеты, где температуры выше 2,5 тыс. градусов Кельвина. Но внутри они холоднее.

Оказалось, что планета KELT-9b так раскалена, что в ней парят облака из титана и железа. Было решено, что это самая горячая планета Галактики. «Солнечная» сторона планеты разогревается до 4326 градусов Цельсия. Из-за этого планета сильно разрежена и, по сути, состоит из одиночных атомов, так как молекулы в таких условиях не могут формироваться.

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Александр
Автор: Александр Август 27, 2018 17:45
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  • Алена

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