Очевидцы увидели НЛО в небе над Ташкентом

Следы НЛО были зафиксированы в ночном небе накануне над Ташкентом. Но, согласно научной точки зрения, это был не корабль пришельцев, а космический мусор.

Ученые предполагают, что объектом на самом деле был обломок космического аппарата или обтекатель ракеты-носителя.

Кстати, такое явление не представляет опасности для человечества, как правило, эти объекты сгорают в 100 — 80 км над Землей, сообщает UZ.24.

Ранее сотрудники NASA обнародовали новое видео, на котором видно как три НЛО в форме цилиндра на одной скорости пролетали мимо Солнца. В последнее время доказательства того, что существует внеземная жизнь, стали появляться все чаще.