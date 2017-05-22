Очевидцы увидели НЛО в небе над Ташкентом

Следы НЛО были зафиксированы в ночном небе накануне над Ташкентом. Но, согласно научной точки зрения, это был не корабль пришельцев, а космический мусор.
Ученые предполагают, что объектом на самом деле был обломок космического аппарата или обтекатель ракеты-носителя.
Кстати, такое явление не представляет опасности для человечества, как правило, эти объекты сгорают в 100 — 80 км над Землей, сообщает UZ.24.
Ранее сотрудники NASA обнародовали новое видео, на котором видно как три НЛО в форме цилиндра на одной скорости пролетали мимо Солнца. В последнее время доказательства того, что существует внеземная жизнь, стали появляться все чаще.
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