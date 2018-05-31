Очки повышают успеваемость детей по математике

Группа китайских и американских ученых из Шэньсийского университета поставила эксперимент, в результате которого пришли к выводу, что наличие очков у детей с плохим зрением существенной улучшает их успеваемость.
Специалисты проверили зрение 2,6 тыс. детей из 31 провинциальной школы. У 1200 из них были замечены проблемы. Детей разделили на две группы. Первая прошла диагностику и получила бесплатные очки в начале учебного года, а вторая – в середине, пишет «Nplus1.ru».
В начале и конце учебного года дети из двух групп прошли стандартный тест по математике. Так ученые проверяли, как наличие очков скажется на успеваемости.
Выяснилось, что у детей, получивших очки раньше, способности по математике были существенно выше, чем у тех ребят, которые получили очки позже.
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Саша
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Дмитрий Волох
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Дмитрий Волох
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Ульяна
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Ульяна
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