Очки повышают успеваемость детей по математике

Группа китайских и американских ученых из Шэньсийского университета поставила эксперимент, в результате которого пришли к выводу, что наличие очков у детей с плохим зрением существенной улучшает их успеваемость.

Специалисты проверили зрение 2,6 тыс. детей из 31 провинциальной школы. У 1200 из них были замечены проблемы. Детей разделили на две группы. Первая прошла диагностику и получила бесплатные очки в начале учебного года, а вторая – в середине, пишет «Nplus1.ru».

В начале и конце учебного года дети из двух групп прошли стандартный тест по математике. Так ученые проверяли, как наличие очков скажется на успеваемости.

Выяснилось, что у детей, получивших очки раньше, способности по математике были существенно выше, чем у тех ребят, которые получили очки позже.