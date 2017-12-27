Оказалось, что Пентагон тратит огромные суммы на НЛО

Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2017 23:45

На исследования в области изучения НЛО и реализацию профильной секретной программы Пентагон за пять лет направил более 100 млн. долларов (по 22 млн. долларов ежегодно). Работы активно велись с 2007 по 2012 гг., пишет Интерфакс.

Как заявило Минобороны США изданию The New York Times, исследование появлений неопознанных летающих объектов. Результатом работы секретной программы Пентагона стали подробные описания летающих объектов, перемещающихся на очень высокой и при этом равномерной скорости без каких-либо видимых рывков. Много материала накопилось и о тех НЛО, которые просто «парили» в воздухе. Также изучались видео контактов американских военных самолетов с неизвестными объектами, включая запись появления неизвестного белого овального объекта размером с пассажирский самолет, датированное 2004 годом.

Исследования проводились по специальной «улучшенной программе идентификации аэрокосмических угроз». Основная часть средств перечислялась аэрокосмической компании. Действие специальной программы по изучению НЛО частично продолжается и сейчас.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2017 23:45
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