Около 5,6 миллиардов долларов требуется на защиту Земли

Сотрудники Центра планетарной защиты рассказали, что вероятность падения на Землю огромного метеорита или кометы вполне реальна.
Например, в прошлом году Земле грозила опасность столкновения с Хэллоуином (астероид), его диаметр достигал 600 метров. Небесное тело удалось увидеть за 20 дней до его предполагаемого падения, 31 октября.
Эксперты отмечают, что если бы астероид врезался в планету, сила удара была бы такой же, как и после взрыва 50 тысячам мегатонн взрывчатого вещества. Катастрофа бы носила глобальный характер. Для сравнения, для атаки на Хиросиму были использованы заряды с мощностью взрыва в 20 килотонн.
Эксперты призывают принять меры для избежания катастроф космического масштаба. По предварительной информации, на защиту Земли от астероидов требуется 5,6 миллиарда долларов, пишет портал наш сайт.
Фото: pixabay.com
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