Октябрьские звездопады увидят жители Алтайского края, если наладится погода

Александр
Автор: Александр Октябрь 4, 2017 23:45

Если погода будет удачной, жители Алтайского края в начале октября смогут наблюдать в ночном небе яркие звездопады и загадывать желания. Лучше всего, «ловить падающие звезды» ближе к новолунию. 

Как сообщает барнаульский планетарий, в небе над краевой столицей, уже со 2 октября при прояснениях можно увидеть яркие метеорные потоки «Ориониды». Максимум приходится на 21.10, активность составит до 25 метеоров в час. «Ориониды» будут видны вплоть до 7 ноября.

С 6 по 10 октября покажутся «Дракониды». Их активность будет колебаться в диапазоне от 20 до 100 метеоров в час.

В ночном октябрьском небе также будут видны невооруженным глазом околополярные созвездия: Большая и Малая Медведицы, Кассиопея, Цефей. Энтузиасты смогут заглянуть в телескопы 9 октября: перед ними развернется целый сюжет с покрытием Альдебарана Луной.  

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Александр
Автор: Александр Октябрь 4, 2017 23:45
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